Локателли о стыке с Модричем в матче с «Миланом»: «Мне жаль, что ему пришлось покинуть поле — надеюсь, повреждение не серьезное. Теперь “Юве” нужно побеждать в каждой игре, чтобы

На 76-й минуте Локателли и Модрич столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Врачи оказали хавбеку «Милана» медицинскую помощь, через несколько минут хорват был заменен.
«Мы ожидали этого, потому что знаем, как “Милан” готовится к матчам. Мы могли двигать мяч быстрее, но старались победить до самого конца.
Мне жаль, что такой чемпион, как Модрич, покинул поле [из-за столкновения со мной]. Надеюсь, это не серьезное повреждение, и он быстро восстановится, как и подобает чемпиону.
С этого момента и до конца нам нужно побеждать в каждом матче, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов", — сказал Локателли в интервью DAZN.