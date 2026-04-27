Экс-футболист сборной России Тарасов: «Я всегда любил войну. Если бы не футбол, был бы военным»

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что он стал бы военным, полицейским или министром, если бы не футбольная карьера.

— Если бы не футбол, кем бы ты стал?

— Я стал бы сначала, наверное, каким-то военнослужащим. Я бы точно пошел в армию. Я бы был или полицейским, а потом дошел бы до министра, сто процентов. Потому что в детстве я всегда любил войну, играл в войнушку всегда на районе. У меня брат двоюродный служил тогда в полиции, папа был военнослужащим. Поэтому у меня пример такой был.

Мне всегда нравилась эта тематика, всегда нравились фильмы про войну. И когда я проходил медосмотр для военного билета — там же тебя осматривают. На меня посмотрели — на рост, на данные… И такие: «Спецназ!».

Сложилось так, что я ушел в профессиональный футбол. Но этот патриотизм во мне развит, живет. Наверное, я был бы военным, а потом — каким-то министром, что-то такое, — сказал Тарасов в шоу «Разговоры на Вайбе».

Напомним, что Тарасов в составе «Локомотива» выигрывал чемпионат России (2017/18), а также три раза становился обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19). За сборную России он сыграл 8 матчей и забил 1 гол.