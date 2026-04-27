На FIFPro есть contra

Кроме того, невозможно было пройти мимо биографии Давида Агансо. В 2021 году его избрали президентом FIFPro. Однако в 2024-м господин Агансо был вынужден со скандалом покинуть должность, после того как два письма с требованиями о его отставке подписали представители более 50 национальных профсоюзов. Их возмутил тот факт, что Давид Агансо провел встречу с Джанни Инфантино без санкции исполкома FIFPro. А уже после отставки испанца предположения о его слишком тесных связах с господином Инфантино подтвердили приглашения господина Агансо на некие совещания с членами профсоюзных организаций, которые FIFA устроила в Нью-Йорке и Рабате, не проинформировав о них руководителей FIFPro.