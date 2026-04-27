Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело — посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и Танашев указал на точку. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.
— Что огорчило в действиях ваших футболистов?
— Огорчило то, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться.
Первый тайм пошел не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало.
— По поводу момента с отмененным пенальти. С вашей позиции показалось, что был фол или нет?
— Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».