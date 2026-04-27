Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Факел
2
Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело — посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Акрона» (0:1) в 27‑м туре Мир РПЛ раскритиковал работу арбитра Инала Танашева.

Источник: Спортс''

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и Танашев указал на точку. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.

— Что огорчило в действиях ваших футболистов?

— Огорчило то, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться.

Первый тайм пошел не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало.

— По поводу момента с отмененным пенальти. С вашей позиции показалось, что был фол или нет?

— Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».