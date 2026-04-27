Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев — большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и Танашев назначил пенальти. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил после игры: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело — посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат».
"Когда‑то на Кавказе, в Осетии, я увидел Инала Танашева — еще давным‑давно в начале 2010‑х годов. Тогда сказал ему, что он будет судить в Премьер‑лиге.
Он мне всегда нравился как судья, и сегодня он большой молодец, хорошо справился со своей работой. Да, в той ситуации я сразу видел, что пенальти быть не должно. Хорошо, что подсказали — разобрался человек.
А в целом — большой молодец. Побольше бы нам таких арбитров на поле«, — сказал Тедеев в эфире “Матч ТВ”.