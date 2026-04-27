Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
15.00
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.10
П2
13.00
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Факел
2
П1
X
П2

Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против “Бетиса” и слышите: “Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?”

Бывший испанский защитник Абелардо высказался о стиле общения главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с прессой.

Источник: Спортс‘’

Абелардо и Энрике дружат, ранее они вместе играли в хихонском «Спортинге», «Барселоне» и сборной Испании.

— Те, кто его знает, говорят, что существует разрыв между его публичным образом и его поведением в частной жизни…

— Он большой шутник. Когда я вижу его на пресс-конференции, его реакция на вопрос заставляет меня думать: «Ай, ему это не понравилось». Если он и раньше был таким, то трагедия, которую он пережил с дочерью (Ксаной, умершей в 9 лет от рака — Спортс«“), заставила его взглянуть на вещи под другим углом. Он не полностью отстраняется от этого, но почти.

— Кажется, он воспринимает СМИ как врагов…

— Ну, он бы уже точно отказался от пресс-конференций (смеется.) Он любит сам футбол, тренировки, матчи. Все остальное… Некоторые журналисты задают вопросы обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса», и вас спрашивают: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?» Я не думаю, что он видит в вас врагов, у меня создается впечатление, что он в основном набрасывается на испанскую прессу. И правда в том, что его сильно критиковали в первом сезоне.

— Он умен. Неужели он не понимает ценность беспристрастной прессы, свободной в формировании суждений?

— Тренер смотрит на футбол по-другому. Возьмем, к примеру, матч против «Спортинга» [20 января]. Они должны были выиграть 6:1, но в итоге проиграли (1:2). Журналист спросит: «Почему вы сделали эту замену?» Луис думает: «Вы не знаете, как я работаю, какой у меня план, я не хочу вам рассказывать». Это его раздражает. Большинство тренеров стараются держать лицо, но Луис высказывается прямо. И не только с журналистами. Мы часто спорили на поле. «Питу, ты должен предугадывать события, делать то или это». А я: «Оставь меня в покое, занимайся своими делами». Мне это нравится, он не лживый, — сказал Абелардо.

Абелардо: «Луис Энрике хочет войти в историю футбола, стать лучшим, оставить наследие. У него уже 2 ЛЧ, он способен выиграть 4−5 титулов».