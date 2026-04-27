Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против “Бетиса” и слышите: “Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?”

— Тренер смотрит на футбол по-другому. Возьмем, к примеру, матч против «Спортинга» [20 января]. Они должны были выиграть 6:1, но в итоге проиграли (1:2). Журналист спросит: «Почему вы сделали эту замену?» Луис думает: «Вы не знаете, как я работаю, какой у меня план, я не хочу вам рассказывать». Это его раздражает. Большинство тренеров стараются держать лицо, но Луис высказывается прямо. И не только с журналистами. Мы часто спорили на поле. «Питу, ты должен предугадывать события, делать то или это». А я: «Оставь меня в покое, занимайся своими делами». Мне это нравится, он не лживый, — сказал Абелардо.