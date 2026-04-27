Ямаль, Левандовски и Шченсы помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком

Игроки «Барселоны» Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Войчех Шченсы помогли польскому инфлюенсеру собрать более 59 млн евро для больных раком детей.

Источник: Спортс‘’

Ютубер Петр Ханке провел непрерывную девятидневную прямую трансляцию из своей квартиры в Варшаве для детского благотворительного фонда Cancer Fighters Foundation (CFF), занимающегося борьбой с раком.

23-летний Ханке, известный под ником Latwogang, на протяжении всей трансляции слушал песню, специально записанную к этому событию польским рэпером Bedoes 2115 совместно с молодым пациентом, страдающим от рака.

В прямой трансляции, завершившейся в воскресенье, появились Ямаль, Левандовски, Шченсы, а также фронтмен группы Coldplay Крис Мартин.

Вингер «Барсы» Ямаль поучаствовал в видео вратаря Шченсного, чтобы поддержать сбор средств. Нападающий Левандовски присоединился к акции, поделившись видео, где он танцует под песню Bedoes 2115 в TikTok. Крис Мартин позвонил по видеосвязи, исполнив короткую мелодию перед камерой.

В какой-то момент трансляцию одновременно смотрели 1,4 миллиона человек, сообщило информационное агентство PAP. На сегодняшний день собранная сумма, по информации CFF, составляла чуть более 59 млн евро.

Она более чем в три раза превышает предыдущий рекордный сбор средств, собранных через прямую трансляцию. По данным Книги рекордов Гиннесса, группа французских стримеров в прошлом году собрала 16,1 млн евро на различные цели.