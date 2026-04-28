Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. “Зениту” уступили в Кубке с этим же арбитром»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после домашнего поражения от «Акрона» (0:1) в 27‑м туре Мир РПЛ заявил, что судьбу медалей в чемпионате России решают не футболисты на поле.

Источник: Спортс‘’

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и судья Инал Танашев назначил пенальти. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение. Талалаев заявил: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело — посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат».

«Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром. Плохой первый тайм, беру вину на себя, плохой настрой. Не нашли рецепта, начало с «Ахматом» и сегодня провалили, Филин получил травму без контакта, подкосила она. Похоже на травму Хиля и Чивича.

Есть вопросы, которые будем решать с руководством, чтобы качественные футболисты могли демонстрировать лучшие качества. Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других.

Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты. Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришел. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей.

Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок [Беншимол] попал, а мы, к сожалению, не попадаем. Действовали моментами правильно, но не все получается.

У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти… Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. Но проиграли мы сегодня по делу", — заявил Талалаев.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.