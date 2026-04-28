Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Факел
2
П1
X
П2

Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что руководство ЦСКА уже договорилось о назначении нового иностранного тренера.

Источник: Спортс‘’

Сейчас армейцев возглавляет Фабио Челестини. Ранее журналист Нобель Арустамян сообщал, что в шорт-лист армейцев входит главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

— На рынке говорят, что с одним тренером уже договорились. К Талалаеву был интерес. Тимур Гурцкая сказал, что Нобель соврал, и не было никаких списков, но Талалаев действительно там присутствовал. Это чистейшая правда.

— Ну, а кто, с кем ЦСКА договорился?

— Я про ЦСКА боюсь что-то говорить… Мне не сказали, кто. Сказали, что близки к тому, что… Там что-то, какие-то разговоры относительно этого.

— Российский тренер?

— Нет.

— Иностранец?

— Да, — сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент. Шоу».

