ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — от 4 недель»

"У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — от 4 недель.
Желаем Мойзе скорейшего выздоровления и возвращения на поле", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Мойзес, которого в весенней части сезона отстраняли от работы с командой из-за конфликта с тренером Фабио Челестини, провел 21 матч в РПЛ, забил 2 гола, сделал 2 ассиста, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика — здесь.
Напомним, что вчера 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что пропустит остаток сезона.
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все».