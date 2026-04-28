Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для “Спартака” даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для “Балтики” — супер. Для “Локомотива&rd

Сейчас мне говорят: «Как мне бронзовую медаль дадут, я ее повешу куда-то?» В свое время мы были на таком уровне, что первое, второе и третье места выходили в Лигу чемпионов. Первая пятерка выходила в еврокубки. Тогда я понимаю борьбу за попадание в первую пятерку — для еврокубков. Сейчас зачем биться за третье? Что оно вам даст? Мотивация — обыграть соперника на каждой игре, а не занять третье место.