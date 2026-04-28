Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для “Спартака” даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для “Балтики” — супер. Для “Локомотива&rd

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о борьбе за 3-е место в текущем чемпионате России.

После 27 туров на третьей строчке в таблице идет «Локомотив» (49 очков). На четвертом месте находится «Спартак» (48), на пятом — «Балтика» (46), на шестом — ЦСКА (45).

— «Локомотив» в пяти играх набрал пять очков, но до сих пор на третьем месте. В начале следующего сезона для «Спартака» третье место, даже второе — это ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» третье место — это супер. Для «Локомотива» — супер, но оно ничего не дает.

Сейчас мне говорят: «Как мне бронзовую медаль дадут, я ее повешу куда-то?» В свое время мы были на таком уровне, что первое, второе и третье места выходили в Лигу чемпионов. Первая пятерка выходила в еврокубки. Тогда я понимаю борьбу за попадание в первую пятерку — для еврокубков. Сейчас зачем биться за третье? Что оно вам даст? Мотивация — обыграть соперника на каждой игре, а не занять третье место.

Какая мотивация у «Локомотива» биться за третье место? Если бы они бились за первое, как «Краснодар», то было бы за что. А если вы ни за что не бьетесь, то хрен с ней, с этой игрой, — поехали домой.

Мотивация может быть денежная. За третье место денег будет больше? Кому? Игрокам за это что-то дают? Если вы премиальные получаете каждую игру, то кто вам будет платить за третье место?

У «Спартака, как у “Локомотива”: если они не займут третье, то займут четвертое. Они готовятся к следующему сезону и хотят выиграть Кубок.

— Карседо сам говорит, что их цель — третье место и Кубок.

— Пусть говорит. Заняли они пятое. Что дальше? Не будет никакой катастрофы. Можно выиграть Кубок и занять третье место, а можно и Кубок не выиграть, и третье место не занять. «Спартаку» нужно чемпионство — и готовиться под это дело.

«Балтике» третье место нужно, а «Спартаку» оно зачем? Никакой разницы, будет оно или нет, — сказал Шалимов.