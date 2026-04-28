Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь в ФНЛ с долгами в 600−700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображ

— Надо было, чтобы это случилось, чтобы вы поняли, что в «Пари НН» полный хаос? Антон Евменов заявил, что они приводят Гаранина, с которым они неудачно работали в Красноярске. Опять один кореш тащит другого кореша. Куда смотрит руководство «Нижнего Новгорода»? Потом они скажут: «Мы тратим бюджетные деньги, у нас стадион». Да так вам и надо вылететь в ФНЛ с вашей работой. Вы обязаны вылететь в ФНЛ с долгами в 600−700 миллионов и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, потому что люди вообще не соображают, что делать.