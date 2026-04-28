Эдегор перед матчем с «Атлетико»: «Все мы хотим сотворить историю, сделать следующий шаг и достичь чегоо-то значимого. “Арсенал” стал сильнее, чем в прошлом году»

Первая встреча команд в рамках полуфинала ЛЧ пройдет в Мадриде в среду, 29 апреля.
"Прошлые ошибки останутся с нами, пока мы не выиграем [трофей]. Нам нужно учесть этот опыт и постараться отреагировать позитивно. Сейчас у нас хорошие позиции в лиге, и мы сосредоточены на том, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Я стараюсь не пользоваться телефоном. Сегодня это практически невозможно, нужно быть сильным духом, двигаться от игры к игре и концентрироваться на том, что мы можем контролировать.
До конца сезона осталось семь матчей. Амбиции огромны. Мы все хотим cотворить историю. Я в команде уже довольно давно, и я вижу прогресс «Арсенала» — мы хотим сделать следующий шаг и достичь чего-то по-настоящему значимого. Это наша главная цель.
Думаю, в этом году мы стали сильнее, чем в прошлом. Мы многому научились, у нас больше опыта, игроки стали лучше. Мы более подготовлены во многих отношениях", — сказал Эдегор на предматчевой пресс-конференции.