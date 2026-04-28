Абелардо об Энрике: «В “Барсе” были бы рады его возвращению после Флика. Его там обожают, но его обожали еще как игрока»

Бывший испанский защитник и друг главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике Абелардо высказался о его возможном возвращении в «Барселону».

Источник: Спортс‘’

Энрике возглавлял каталонцев с 2014 по 2017 год.

— Как его воспринимают в «Барселоне»? Было много споров о стиле, с этой более вертикальной игрой…

— Его обожают, но его обожали еще как игрока. Как тренер он стал значимой фигурой. Он адаптировался к составу. «Барса» — особенный клуб со времен Кройфа. Но посмотрите на Флика: сохраняя основы владения мячом, с такими игроками, как Ламин Ямаль или Рафинья, он делает команду все более сильной в переходных фазах. Могу вас заверить, что после Флика, который делает хорошую работу, люди были бы рады возвращению Луиса в «Барселону».

— Ему иногда ставят в вину излишнюю догматичность. Какую долю он оставляет интуиции, креативности своих игроков?

— Как тренер, ты должен требовать от игроков определенных вещей, и Луис очень прямолинеен. Во время видеоразбора он может сказать: «Смотри, ты должен был сделать это, но не сделал». Иногда тебя называют догматичным, потому что ты хочешь, чтобы все было именно так, а не иначе.

Возьмем «Ливерпуль». Луис скажет: «Когда у них мяч, Флориан Виртц делает вот это, без мяча он прессингует вот так — вот как мы будем их ловить». Когда игроки видят, что объяснения тренера воплощаются на поле, это усиливает взаимное доверие, — сказал Абелардо.