У Дембеле 31 (20+11) очков в 26 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Сегодня — 2+1 с «Баварией»

Усман Дембеле сделал три результативных действия в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

Вингер «ПСЖ» отдал голевую передачу на Жоау Невеша на 33-й минуте. В добавленное к первому тайму время Дембеле реализовал пенальти, а на 58-й минуте забил с игры.

Отметим, что Дембеле сделал дубль во втором матче Лиги чемпионов подряд — ранее Усман забил два мяча «Ливерпулю» в ответном матче ¼ финала. В нынешнем розыгрыше турнира на счету француза 6 голов и 2 ассиста.

Всего в этом сезоне Дембеле забил 20 голов и отдал 11 ассистов в 36 матчах за «ПСЖ». Статистику 28-летнего вингера можно найти здесь.