Раванелли о «Юве» и Левандовском: «Это был бы шаг назад — “Ювентусу” нужны игроки с будущим, но не 38-летний Роберт. Я бы подписал Осимхена или Жезуса»

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к форварду «Барселоны».
— Ходили слухи о Левандовском. Подходящая ли это кандидатура?
— На мой взгляд, нет, потому что это даст неверный посыл болельщикам и системе «Ювентуса». Это был бы шаг назад. Не потому, что Левандовски провалится или он не так хорош — он звездный игрок и чемпион, мы все это знаем. Но «Ювентусу» нужны ребята, у которых впереди большое будущее и которые хотят построить карьеру в «Ювентусе», с ДНК «Ювентуса». Думаю, клубу нужно искать в атаку кого-то другого, но не 38-летнего Левандовского.
— Кого бы вы подписали?
— Я бы сделал все, чтобы подписать Осимхена, но я знаю, что это будет сложно из-за различных условий. Есть и другие сильные нападающие, как, например Габриэл Жезус, который, на мой взгляд, мог бы усилить атаку «Ювентуса», несмотря на то, что у него было несколько травм. Есть и другие молодые игроки — скауты должны уметь выявлять лучших футболистов, которые могут выиграть что-то важное в будущем. Готовых нападающих немного, и они стоят дорого, и мастерство клуба заключается в том, чтобы воспитать игрока, сосредоточившись на молодых талантливых игроках.
В «Юве», выигравшем Лигу чемпионов, был заложен прочный фундамент для перспективных игроков, как я, Таккинарди, Ди Ливио, Дель Пьеро, Поррини, Торричелли и Перуцци. Другими словами, для всех молодых игроков, желающих проявить себя, добиться успеха и быть достойными футболки «Ювентуса». Думаю, нам стоит подумать о восстановлении этих основ, оставив в стороне игроков старше тридцати пяти лет — опыт действительно нужен, но прежде всего нужны энергия, напористость и сила, — сказал Раванелли.