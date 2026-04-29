В этом сезоне ЛЧ на счету Кейна 17 (13+4) очков по «гол+пас», у Олисе 11 (5+6) результативных действий, у Диаса — 10 (7+3). Впервые в истории «Баварии» набрать 10 и более очков в одном розыгрыше турнира удалось сразу трем футболистам команды.
Впервые три игрока «Баварии» набрали 10+ очков по «гол+пас» в одном сезоне ЛЧ — Кейн, Олисе и Диас
«Бавария» уступила «ПСЖ» на выезде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:5). Голы в составе мюнхенцев забили Харри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.