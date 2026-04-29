Кейн о 4:5 с «ПСЖ»: «Бавария» могла решить исход раньше — мы цеплялись и в итоге остались в игре. Оборона сыграла великолепно, несмотря на девять забитых голов"

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после поражения от «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:5).

Источник: Спортс‘’

"Вы увидели две команды высокого уровня в атаке и в переходной фазе. В целом, если посмотреть на их голы, пенальти был слишком легким, но мы могли решать исход игры раньше.

Мы боролись, цеплялись и в итоге остались в игре. Несмотря на девять забитых мячей, я считаю, что игра в обороне была великолепна. Иногда нападающие выходят на первый план, но защита сегодня сыграла потрясающе.

Всегда есть что-то, в чем нужно совершенствоваться. Мы отправляемся на «Альянц Арену», и нам нечего терять, мы наиболее хороши при интенсивной и силовой игре. [Дальше пройдет] тот, кто воспользуется своими моментами на следующей неделе, и мы надеемся, что болельщики поддержит нас, и это нас подстегнет", — сказал Кейн в интервью Amazon Prime.