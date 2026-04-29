Артета об игре «Арсенала» в атаке: «Нам нужно быть лучше, хотим прибавить во всех аспектах. Но мы одна из четырех лучших команд Европы — для такого нужно быть исключительным»

— Не хочется ли вам, чтобы моменты в районе штрафной площади реализовывались чаще? Кажется, что моментов много, но с голами в последние недели были проблемы. Что думаете?
— Нам нужно играть лучше. Нам нужно чаще бить, качество ударов тоже важно. С «Ньюкаслом» был отличный пример того, что это возможно.
Мы хотим прибавить во всех аспектах игры. В то же время нужно быть исключительным, чтобы оказаться там, где находимся мы. Мы одна из четырех лучших команд Европы. Представьте, насколько это сложно, — сказал Артета перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов.