Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Энрике о 5:4 с «Баварией»: «ПСЖ» заслужил победу, но счет мог быть и другим"

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал заслуженной победу над «Баварией» (5:4) в 1-м матче ½ финала Лиги чемпионов.

"Невероятная игра, обе команды показали высочайший уровень. Я так устал, а ведь даже километра не пробежал. В матче было все: много взлетов и падений. Сейчас самое время поздравить игроков, обе команды и всех присутствующих. Мы заслужили победу, мы довольны, но, конечно, учитывая 5:2 по ходу матча, думаешь, что счет мог быть и другим.

Нужно проанализировать игру. Конечно, есть аспекты, которые мы можем улучшить. Но против такой команды, в которой так много классных игроков, это очень непросто. Мы пропустили четыре гола, есть над чем работать. Восстановимся, подумаем о чемпионате, а затем сосредоточимся на следующей неделе. Думаю, нас ждет похожая игра, — сказал Энрике.