Энрике о 5:4 с «Баварией»: «ПСЖ» заслужил победу, но счет мог быть и другим"

"Невероятная игра, обе команды показали высочайший уровень. Я так устал, а ведь даже километра не пробежал. В матче было все: много взлетов и падений. Сейчас самое время поздравить игроков, обе команды и всех присутствующих. Мы заслужили победу, мы довольны, но, конечно, учитывая 5:2 по ходу матча, думаешь, что счет мог быть и другим.
Нужно проанализировать игру. Конечно, есть аспекты, которые мы можем улучшить. Но против такой команды, в которой так много классных игроков, это очень непросто. Мы пропустили четыре гола, есть над чем работать. Восстановимся, подумаем о чемпионате, а затем сосредоточимся на следующей неделе. Думаю, нас ждет похожая игра, — сказал Энрике.