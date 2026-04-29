Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.50
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Компани о 4:5 с «ПСЖ»: «Бавария» могла забить еще больше. И это должно вселять в нас уверенность"

Тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после 1-го матча ½ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5).

"Энергетика была налицо. Мы держались, но при этом и сами нагнетали опасность. Одно дело, если смотреть только на пропущенные мячи: обычно вылетаешь после пяти голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. Но если обратить взор на созданные нами моменты, то могли забить еще больше. И это должно вселять в нас уверенность.

Сегодня мы увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей. Эти детали будут не менее важны и на следующей неделе. Дома мы должны выложиться на полную, причем это касается и наших болельщиков.

Каждый элемент важен, моя задача — стремиться к совершенству. В этой игре были неизбежные моменты, связанные с рисками. Обе команды были готовы пойти на них. У нас было много шансов, не все реализовали. Надо воспользоваться возможностями на своем поле на следующей неделе.

Мы не можем просить большего. Мы играем против лучшей команды Европы, потому что «ПСЖ» — действующий чемпион. Исход противостояния все еще неясен. Нужно, чтобы наш стадион произвел впечатление. Наша арена — легендарное место, где «Бавария» праздновала не одну великую победу. Мы не можем надеяться на что-то лучшее. Мы пойдем с тем, что у нас есть, и будем работать над тем, что мы можем улучшить", — сказал Компани.