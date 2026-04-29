Александр Мостовой: «ЦСКА вполне может оставить “Зенит” без чемпионства, и для них это уже будет успех»

После 27 игр петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, армейцы — 6-е.
"Что касается концовки чемпионата, то тут останется шлейф. Потому что на зимний перерыв ЦСКА уходил чуть ли не одним из лучших, боролись за чемпионство, а весной дали такую серию, что про них теперь только плохое говорят.
Я остаюсь при своем мнении, что у ЦСКА хорошая команда, но так бывает в футболе. Тут нет какой-то единой формулы. Это не наука, где все можно просчитать. А то многие рассказывают, как должно быть. Но так не бывает — это футбол, он непредсказуем во многом.
Сейчас три игры чемпионата впереди, важный матч с «Зенитом». И я думаю, что они вполне могут оставить «Зенит» без чемпионства, и для них это уже будет успех", — сказал бывший футболист сборной России.