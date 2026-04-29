Тапсоба продлит контракт с «Байером» с повышением зарплаты. Клуб отклонил предложение из АПЛ на 40 млн евро

При этом «аспириновые» отказались продать 27-летнего игрока сборной Буркина-Фасо одному из клубов АПЛ за 40 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Тапсоба рассчитано до июня 2028 года.
Защитник Эдмонд Тапсоба согласовал новый контракт с «Байером» с повышением зарплаты.
При этом «аспириновые» отказались продать 27-летнего игрока сборной Буркина-Фасо одному из клубов АПЛ за 40 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Тапсоба рассчитано до июня 2028 года.