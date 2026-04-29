Губерниев о Талалаеве: «Очень хороший тренер, но надо быть в какие‑то моменты менее эмоциональным»

— Талалаев, отвечая на вопрос про судейство в матче «Балтики» с «Акроном» (0:1), заявил, что судьба медалей решается не на футбольном поле. Как думаете, реально так?
— Андрей Викторович — человек эмоциональный. У него была дисквалификация, он болел, в больницу попал… И понятно, что человек очень сильно переживает. Думаю, он здесь несколько сгущает краски. «Балтика» и так хорошая в этом сезоне. Открытие, безусловно.
Но в данном случае «Балтике» не хватает хорошей концовки. Это тоже приобретается с опытом. Это можно сказать и про борьбу тренера за медали. Все‑таки если он жив и здоров, то не должен давать повода, чтобы его удаляли на несколько матчей. Поэтому, думаю, Талалаев здесь сгущает краски.
Он очень хороший тренер, еще раз хочу сказать! Я близко с ним дружу. Хочу пожелать Андрею Викторовичу удар все‑таки держать. Он его держит, но, может быть, надо быть в какие‑то моменты менее эмоциональным. С другой стороны, это тогда будет совсем не Талалаев.
В данном случае я не совсем с ним согласен. На судей пенять — последнее дело. Не сомневаюсь, что «Балтика», если не в этом сезоне, то в следующем, будет за медали бороться, — сказал Губерниев.