Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Губерниев о Талалаеве: «Очень хороший тренер, но надо быть в какие‑то моменты менее эмоциональным»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об эмоциональности тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Источник: Спортс‘’

— Талалаев, отвечая на вопрос про судейство в матче «Балтики» с «Акроном» (0:1), заявил, что судьба медалей решается не на футбольном поле. Как думаете, реально так?

— Андрей Викторович — человек эмоциональный. У него была дисквалификация, он болел, в больницу попал… И понятно, что человек очень сильно переживает. Думаю, он здесь несколько сгущает краски. «Балтика» и так хорошая в этом сезоне. Открытие, безусловно.

Но в данном случае «Балтике» не хватает хорошей концовки. Это тоже приобретается с опытом. Это можно сказать и про борьбу тренера за медали. Все‑таки если он жив и здоров, то не должен давать повода, чтобы его удаляли на несколько матчей. Поэтому, думаю, Талалаев здесь сгущает краски.

Он очень хороший тренер, еще раз хочу сказать! Я близко с ним дружу. Хочу пожелать Андрею Викторовичу удар все‑таки держать. Он его держит, но, может быть, надо быть в какие‑то моменты менее эмоциональным. С другой стороны, это тогда будет совсем не Талалаев.

В данном случае я не совсем с ним согласен. На судей пенять — последнее дело. Не сомневаюсь, что «Балтика», если не в этом сезоне, то в следующем, будет за медали бороться, — сказал Губерниев.