Пивоваров об РПЛ: «Динамо» входит в топ-6 по бюджетам, но целей не достигает. Остался шанс на Кубок"

После 27 туров бело-голубые занимают в таблице 8-е место.
— Появились данные, что «Динамо» тратит 6 миллиардов на зарплаты футболистов, и это третий в РПЛ показатель. Как это оцените применительно к занятому месту?
— Цифру эту комментировать не буду: полагаю, что она недостаточно корректна. А то, что команда выступает неудачно в этом сезоне — да, так и есть, своих целей мы не достигаем. Остался шанс на Кубок, и этот шанс надо максимально использовать.
Конечно, мы абсолютно неудовлетворены, поэтому и были приняты решения по ходу сезона по тренерскому штабу. Но в целом у нас в чемпионате есть топ-6 клубов, которые в основном и конкурируют между собой — если мы говорим о бюджетах. «Динамо» входит в эту шестерку.
— «Динамо», по этим же данным, самый прибыльный клуб в РПЛ — 1,5 миллиарда — за счет чего?
— Этот показатель больше для налоговой — учитывает все поступления, не только от собственной коммерческой деятельности клуба. Что же касается коммерции, то она, конечно, сильно выросла за последние 5 лет. Причем выросла многократно. Вы видите, какое у нас количество партнеров, активаций. Мы стараемся работать на увеличение коммерческих контрактов, — сказал Пивоваров.