Андрей Канчельскис: «Пусть дадут “Спартаку” медаль за четвертое место и чемпионский футбол»

После 27 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 4-е место.
«Я видел игру “Спартака”, она действительно стала лучше, но на каком они месте? Борются там за четвертое место, и все начали говорить о какой-то чемпионской игре. Чемпионская — на первом-втором.
Как они могут лучше «Краснодара» и «Зенита» выглядеть? Где «Спартак» и где чемпионский футбол? Каждый год у нас красно-белых в чемпионы записывают. Пусть дадут им медаль за четвертое место и чемпионский футбол, ха-ха.
Не знаю, сколько можно об этом говорить. У них нет никакого давления сейчас, поэтому и играют легко, а наверху давление. Где одна ошибка может решить борьбу за золото. Вот «Спартак» и играет красиво, спокойно, потому что борются за четверку.
Посмотрим, какая чемпионская игра будет в следующем сезоне, пусть предсезонка пройдет, трансферы. Хотя и так понятно, что «Спартак» у нас снова будет за чемпионство бороться, ха-ха. Уже 10 лет это слышу", — сказал бывший полузащитник сборной России.