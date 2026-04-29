Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Гризманн о незабитом пенальти в финале ЛЧ-2016: «Единственный способ залечить глубокую рану — выиграть турнир в этом году»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о дополнительной мотивации выиграть Лигу чемпионов.

В финале турнира в 2016 году против «Реала» (1:1, 3:5 пен.) француз не реализовал 11-метровый на 48-й минуте, но был точен в послематчевой серии.

"Я не думаю об этом каждый день, но всякий раз, когда мы говорим о Лиге чемпионов с друзьями или партнерами по команде, этот момент обязательно всплывает — 2016 год, пенальти.

Это залечило бы очень глубокую рану. Единственный способ с этим справиться — выиграть турнир в этом году", — сказал Гризманн.

Сегодня в 1-м матче ½ финала текущего турнира «Атлетико» примет «Арсенал».