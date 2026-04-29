«Если Салах сыграет, это будет праздник для России. Египет — сильный соперник». Масалитин о товарищеском матче

Игра пройдет 28 мая в Каире. Сообщалось, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах вряд ли сыграет в этом матче из-за травмы задней поверхности бедра.
"Египет — сильный соперник для России. Надо понимать, в каком составе они будут играть. Сейчас не до жиру — быть бы живу. Футболистам надо иметь должное отношение, а не такое, что это игра ничего не решает. Это сборная России, болельщики хотят видеть хорошую и внятную игру. Проблема, что у нас не всегда это получается в последнее время.
Если Салах сыграет, это будет праздник для России. Это звезда мирового футбола, пусть лучшие годы и позади. Имиджево это было бы очень здорово", — сказал бывший футболист ЦСКА.