Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.35
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
П1
2.50
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
«Если Салах сыграет, это будет праздник для России. Египет — сильный соперник». Масалитин о товарищеском матче

Валерий Масалитин высказался в преддверии товарищеского матча сборной России против Египта.

Игра пройдет 28 мая в Каире. Сообщалось, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах вряд ли сыграет в этом матче из-за травмы задней поверхности бедра.

"Египет — сильный соперник для России. Надо понимать, в каком составе они будут играть. Сейчас не до жиру — быть бы живу. Футболистам надо иметь должное отношение, а не такое, что это игра ничего не решает. Это сборная России, болельщики хотят видеть хорошую и внятную игру. Проблема, что у нас не всегда это получается в последнее время.

Если Салах сыграет, это будет праздник для России. Это звезда мирового футбола, пусть лучшие годы и позади. Имиджево это было бы очень здорово", — сказал бывший футболист ЦСКА.