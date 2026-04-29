Дивеев о шутках над Соболевым: «Он по мячу не попал, и ты это раздуваешь: “Соболь, как ты вообще в футбол играешь?! Ты не футболист!”

"Над Соболевым не то чтобы стебутся, он и сам юморной парень, отлично относится к юмору.
Просто он и тебя подкалывает, и ты его можешь в ответ. Например, он по мячу не попадет, и ты это раздуваешь: «Соболь, как ты вообще в футбол играешь, ты не футболист!».
Помню, в сборной ехали на сбор перед чемпионатом Европы, Соболев и Дзюба сидели сзади — и весь автобус смотрел на них, даже тренерский штаб! Они так поливали друг друга, а потом обнимались.
Соболев просто такой человек: вы смейтесь надо мной, а я буду над вами. Очень позитивный пацан«, — сказал Дивеев в новом выпуске “СБГ ШОУ”.