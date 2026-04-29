Вписанные мальчики

В Международной федерации футбола (FIFA) задумались о введении меры, которая стимулировала бы клубы уделять большее внимание развитию воспитанников. Она предлагает гарантировать место на поле хотя бы одному выращенному в клубе игроку в возрасте до 21 года. Внедрение такого правила, уже получившего поддержку на заседании Совета FIFA, может изменить подход клубов к комплектованию.
На состоявшемся 28 апреля заседании Совета FIFA была выдвинута идея, призванная ускорить развитие молодых футболистов. Ее авторы считают необходимым обязать все команды в каждом матче предоставлять место на поле как минимум одному воспитаннику клуба в возрасте до 21 года или даже до 20 лет. Источники газеты The Times рассказали, что проект «получил поддержку» и теперь его представят «различным футбольным организациям».
Речь идет о достаточно радикальном нововведении. В настоящее время подобные правила действуют лишь в отдельных национальных лигах. А регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предписывает включать в заявку команды на сезон (состоит из 25 человек) не менее восьми своих воспитанников. Однако обязательство задействовать этих игроков в матчах нигде не закреплено.
Оценить потенциальное влияние такого правила несложно. Можно найти совсем немного европейских топ-клубов, на которые не повлияло бы его немедленное введение. Это прежде всего «Барселона», в составе которой помимо вундеркинда Ламина Ямаля (18 лет) уже закрепились другие юные воспитанники клуба — Пау Кубарси (19), Марк Берналь (18), и ПСЖ, атака которого не обходится без Дезире Дуэ (20), а в полузащите часто выходят Уоррен Заир-Эмери (20) и Сенни Маюлю (19).
Еще несколько команд просели бы несильно. Игроки юниорского или молодежного возраста, часто участвующие в официальных матчах, есть у мюнхенской «Баварии», миланского «Интера», лондонского «Арсенала». А вот мадридские «Реал» и «Атлетико», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» столкнулись бы с трудностями. Перспективные игроки у них есть, но все они пока резервисты, которым тренеры редко доверяют место на поле.
Не понесли бы большого ущерба от принятия инициативы меньше половины от 16 команд, играющих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это два столичных гранда — ЦСКА, за который регулярно и успешно играют 20-летние Матвей Кисляк и Кирилл Глебов, и «Локомотив», в котором их ровесник Алексей Батраков имеет статус ключевого игрока. К столичным грандам можно добавить две команды, борющиеся за выживание, — тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород». С оговорками к этой группе можно отнести выстрелившую в нынешнем первенстве калининградскую «Балтику» и идущие в нижней части таблицы самарские «Крылья Советов».
Впрочем, пока непонятно, насколько реально скорое внедрение такого правила. Один из авторов инициативы в разговоре The Times допустил, что он и его коллеги «встретят значительное сопротивление». Так или иначе, предполагается, что более детальное предложение будет представлено на заседании совета FIFA в следующем году.
Роман Левищев