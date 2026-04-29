Дмитрий Черышев: «В России 15 лет нет таких центрфорвардов, как Дзюба. И пас может отдать, корпусом закрыть, гол забить. А как он выбирает позицию!»

"У нас на протяжении долгого времени уже нет фактурных нападающих — кроме Дзюбы, естественно. Именно центрфорварда, бомбардира, который бы напоминал его по всем параметрам. Были же Кокорин, Аршавин, Кержаков. Это вторые нападающие. Они быстрые, техничные, могут один в один обыграть, открываются в зону шикарно.
Но таких масштабных, как Артем, нет. Вот лет 15 уже как нет. Нет хорошего крупного центрального нападающего. Артем и пас может отдать, корпусом закрыть, гол забить. А как он выбирает позицию!
Но не скажу, что это проблема для сборной будет. Тренерский штаб обязательно найдет выход, альтернативу. Будут играть без центрального, а в два быстрых. Главное — в какой футбол национальная команда будет играть. Если это прямолинейный футбол, «бей-беги», где-то подбирать мяч, то, конечно, для этого нужен крупный нападающий«, — сказал экс-тренер “Севильи”.