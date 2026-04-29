Ганцко спровоцировал 2 пенальти в ворота «Атлетико» в 3 последних матчах. В первых 41 играх защитника такого не случалось ни разу

Защитник «Атлетико» Давид Ганцко дважды стал причиной назначения пенальти в ворота мадридцев в последних встречах.

Источник: Спортс‘’

На 42-й минуте полуфинального матча с «Арсеналом» (0:1, перерыв) словак толкнул в спину Виктора Дьокереша в своей штрафной, и форвард упал на газон. Главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый, который швед сам и реализовал.

Ранее после фола Ганцко на Браиме Диасе был назначен пенальти в пользу «Реала» в игре 29-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Давид спровоцировал пенальти в двух из трех последних матчей «Атлетико», тогда как в его первых 41 играх за клуб такого не случалось ни разу.

Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.