Экс-судья Грефе о пенальти в ворота «Атлетико»: «Ганцко задействует руки, но на угловых бывает и сильнее, до этого так делал Коке. Легкого контакта недостаточно»

Мадридцы принимают «Арсенал» (1:1, второй тайм) в первом полуфинальном матче турнира.
На 42-й минуте защитник «матрасников» Давид Ганцко толкнул в спину Виктора Дьокереша в своей штрафной, и форвард упал на газон. Главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый, который швед сам и реализовал.
"Пенальти? Нет — этого недостаточно!
Да, игрок «Атлетико» очень легко задействует руки, но на каждом угловом применяется больше силы (ранее это же делал Коке).
Игрок «Арсенала» чувствует легкий контакт сзади, с благодарностью принимает его и активно отталкивается обеими ногами ?", — написал Грефе в своем аккаунте в X.