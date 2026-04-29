Более 133 матчей Эредивизи могут переиграть из-за проблем с паспортами футболистов. Игроки, получавшие гражданство Индонезии, Суринама и Кабо-Верде должны были получать разрешение на работу в Нидерландах

Результаты более 130 матчей чемпионата Нидерландов могут быть признаны недействительными из-за проблем с регистрацией игроков.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает ESPN, проблема затронула ряд футболистов, получавших гражданство Индонезии, Суринама и Кабо-Верде для выступления за сборные этих стран. Согласно законодательству Нидерландов, эти игроки лишались гражданства европейской страны и должны были оформлять разрешение на работу, однако необходимых документов у них не было.

Отмечается, что о проблемах с паспортами рассказали в популярном подкасте De Derde Helft после поражения НАК от «Гоу Эхед Иглс» (0:6) в матче Эредивизи 15 марта. Ведущие подкаста заявили, что НАК вправе подать жалобу из-за участия в матче защитника Деана Джеймса, получившего гражданство Индонезии в марте 2025 года. НАК потребовал переигровки матча, но Королевский футбольный союз Нидерландов и руководство лиги отклонили запрос, после чего клуб обратился в суд. После этого ряд клубов и агентов также обратились за юридическими консультациями. В конце марта, после окончания перерыва на сборные, несколько футболистов были временно отстранены клубами.

По словам юриста Королевского футбольного союза Нидерландов Михила ван Дейка, Проблема с паспортами затрагивает 11 игроков Эредивизи из 8 клубов, и затрагивает 133 матча высшего дивизиона. Иски в суд также подали «Аякс», «Фейеноорд», «Телстар», «Волендам», «Хераклес» и «Осс» из второго дивизиона.

Сообщается, что вердикт суда будет оглашен в понедельник.