Более 133 матчей Эредивизи могут переиграть из-за проблем с паспортами футболистов. Игроки, получавшие гражданство Индонезии, Суринама и Кабо-Верде должны были получать разрешение на работу в Нидерландах

Отмечается, что о проблемах с паспортами рассказали в популярном подкасте De Derde Helft после поражения НАК от «Гоу Эхед Иглс» (0:6) в матче Эредивизи 15 марта. Ведущие подкаста заявили, что НАК вправе подать жалобу из-за участия в матче защитника Деана Джеймса, получившего гражданство Индонезии в марте 2025 года. НАК потребовал переигровки матча, но Королевский футбольный союз Нидерландов и руководство лиги отклонили запрос, после чего клуб обратился в суд. После этого ряд клубов и агентов также обратились за юридическими консультациями. В конце марта, после окончания перерыва на сборные, несколько футболистов были временно отстранены клубами.