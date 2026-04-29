Нигматуллин о суде с экс-женой: «Я выиграл, но не получил свою половину имущества. Она продолжает преступную деятельность и скрывается заграницей. 120 млн спрятать как-то смогла»

Бывший голкипер ранее утверждал, что экс-супруга Елена получила все совместно нажитое за 27 лет брака имущество и уехала за границу. Руслан предлагал разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, однако экс-жена отказалась от этого варианта. Тогда он обвинил ее в мошенничестве. Бывшие супруги через суд решали вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест.
— Уточню: в США вы не собираетесь возвращаться?
— Нет, нет. Да, там живут мои дети, моя бывшая жена, а я живу в Подмосковье.
— Извините, не могу не спросить. Что в итоге с вашим судебным разбирательство с бывшей женой?
— Суд я выиграл, это уже давно известно. Но я не получил свою половину, полагающуюся по разделу имущества. Моя бывшая супруга, к сожалению, продолжает преступную деятельность, скрывается заграницей и на связь не выходит. Законодательство на этот счет тоже имеет свою силу, работают адвокаты, чтобы повлиять на злостное уклонение неплательщика.
Спрятать 120 миллионов она как-то смогла, и отдать было бы легче, чем спрятать, — сказал экс-вратарь сборной России, «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Вероны».