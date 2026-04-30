«Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в ЛЧ. У команды Артеты 10 побед и 3 ничьих в этом сезоне

«Канониры» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) в первом полуфинальном матче турнира.
У команды Микеля Артеты 10 побед и 3 ничьих в текущем розыгрыше ЛЧ. Лондонцы не проигрывают в соревновании с прошлых полуфиналов против «ПСЖ» (0:1, 1:2) в апреле-мае 2025 года.
Лондонский клуб повторил свой самый длинный беспроигрышный период в в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА. В прошлый раз, когда команда провела 13 матчей без поражений, она дошли до финала ЛЧ.
Ответный матч с «Атлетико» пройдет 5 мая в Лондоне.