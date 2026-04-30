Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. “Атлетико” может пройти дальше, играя на том же уровне»

Об оценке игры.
«Мы начали с сомнительного пенальти, но он был назначен. У нас были шансы на победу, но все решится в Лондоне. Английские команды очень физически сильны, “Арсенал” — очень хорошая команда, и они отлично боролись. Мы знаем, что если будем играть на таком же уровне, то сможем пройти дальше».
Об упущенных шансах.
«Очевидно, нам не хватило завершающего удара. На мой взгляд, они не причинили нам особого вреда, кроме пенальти».
Об Антуане Гризманне, покидающем «Атлетико» летом.
«Это последний домашний матч Гризманна в ЛЧ, и мы надеемся, что лондонский матч не станет для него последним в Лиге чемпионов».
О судействе бригады Данни Маккели.
«Арбитр старался изо всех сил. Так же, как мы пропускаем удары или пасы, арбитр тоже может ошибаться. Сегодня он принял такое решение, но это нормально, мы все стараемся сделать все возможное», — отметил Коке.