Саттон о пенальти в игре с «Атлетико»: «Шокирующие решения не в пользу “Арсенала”. Мяч отскочил от голени Уайта, Ганцко наступил на стопу Эзе — контакт был»

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Челси» Крис Саттон раскритиковал решения арбитра в пользу «Атлетико» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

Источник: Спортс‘’

Главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта На 56-й минуте. На 81-й минуте после изучения повтора судья отменил назначенный им пенальти после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.

«Можно говорить о выступлении “Арсенала”. Были ли они достаточно хороши в завершающей стадии атаки? Вероятно, нет. Я считаю, что “Атлетико” отлично сыграл во втором тайме и заслужил получить хоть что-то от этой игры. Тем не менее, были два шокирующих решения, принятых не в пользу “Арсенала”.

Я не думаю, что была игра рукой со стороны Бена Уайта, потому что мяч сначала отскочил от его голени. Его рука немного вытянута, но факт в том, что мяч сначала отскочил от голени.

И Ганцко как бы неуклюже это ни звучало, наступил на часть стопы Эзе, и они особо не протестовали — я всегда считаю это самым явным признаком протеста игроков. Они очень яростно протестовали против пенальти в пользу Дьокереша, лезли в лицо к арбитру.

Когда видишь, как арбитр подходит к монитору, понимаешь, что произойдет, но я бы хотел, чтобы арбитр был более строг в тот момент. Он назначил пенальти в режиме реального времени, и, судя по всему, что я вижу на мониторе, контакт с ногой Эзе был. Пенальти должен был быть назначен, и «Арсенал» должен был вернуться на «Эмирейтс» в гораздо более сильной позиции", — заявил Саттон.