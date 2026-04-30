Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать — все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса»

На 54-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1) полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту, а от нее — в кисть. Маккели назначил пенальти, посмотрев повтор. Хулиан Альварес сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый.
"Арбитры должны обладать мужеством, чтобы придерживаться своих решений. Это не было явной ошибкой, и все это понимают. Но поведение Симеоне заставило арбитра усомниться в своем решении.
Думаю, на решение судей повлияло то, что произошло прошлым вечером [в матче «ПСЖ» и «Баварии»]. Они видели, как попадание мяча в руку Альфонсо Дэвису привело к пенальти, и подумали, что должны последовать его примеру и назначить пенальти в эпизоде с Беном Уайтом, даже если он попытается убрать руку в сторону", — сказал Джеррард в эфире TNT Sports.