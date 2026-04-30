Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу — не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»

"Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу. Это пример всем остальным.
Любой ценой ехать в Европу — это не выход. В последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде.
У Миранчуков тоже не особенно получилось. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить.
А взяли тебя за пять миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе", — сказал Евгений Ловчев.