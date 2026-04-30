Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

«Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче — понимаю его подход". Уорнок об игре в ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок поделился мыслями о результате первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом» (1:1).

Источник: Спортс''

«Думаю, что “Арсенал” очень доволен ничьей перед домашним матчем.

Если посмотреть на то, как тренеры выстраивают свои команды, то в матче «Атлетико» и «Арсенала» два специалиста сказали: «Давайте будем организованными и сложными соперниками, которых будет трудно обыграть».

В то время как два тренера в матче «ПСЖ» — «Бавария» думали: «Давайте будем сложными соперниками по-другому». Вместо того, чтобы быть структурированными, организованными и играть слаженно, их стиль при владении мячом заключается в том, что придумать, как навредить сопернику.

Артета не стал этого делать. Единственное, чего он не хотел, — это проиграть в первом матче, поэтому я полностью понимаю его подход — и это соответствует тому, что они делали на протяжении всего сезона", — сказал Стивен Уорнок.