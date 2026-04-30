«Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче — понимаю его подход". Уорнок об игре в ЛЧ

«Думаю, что “Арсенал” очень доволен ничьей перед домашним матчем.
Если посмотреть на то, как тренеры выстраивают свои команды, то в матче «Атлетико» и «Арсенала» два специалиста сказали: «Давайте будем организованными и сложными соперниками, которых будет трудно обыграть».
В то время как два тренера в матче «ПСЖ» — «Бавария» думали: «Давайте будем сложными соперниками по-другому». Вместо того, чтобы быть структурированными, организованными и играть слаженно, их стиль при владении мячом заключается в том, что придумать, как навредить сопернику.
Артета не стал этого делать. Единственное, чего он не хотел, — это проиграть в первом матче, поэтому я полностью понимаю его подход — и это соответствует тому, что они делали на протяжении всего сезона", — сказал Стивен Уорнок.