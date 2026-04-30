«ПСЖ» избавится от конкурента Сафонова, в «Реал» вернется легенда клуба. Трансферные слухи дня

Напомним, в декабре 2024 года «Челси» объявил о положительном допинг-тесте Мудрика. В июне 2025 года проба Б также дала положительный результат. Спустя несколько месяцев, в сентябре, появилась информация, что игрок мог употребить мельдоний во время сборов сборной Украины. Позднее ряд СМИ сообщил о расторжении контракта между лондонским клубом и хавбеком. В январе 2026 года появлялись сведения о возможном урегулировании дела и скором возвращении Мудрика к тренировкам.