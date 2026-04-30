«ПСЖ» избавится от конкурента Сафонова, в «Реал» вернется легенда клуба. Трансферные слухи дня

Что в России
33-летний Булойчик может сменить Тедеева на посту главного тренера «Акрона»
Главный тренер «Шинника» Артем Булойчик может продолжить карьеру в «Акроне», сообщает «РБ Спорт». Тольяттинский клуб рассмотрит кандидатуру 33-летнего специалиста, если решит расстаться с Зауром Тедеевым. В переговоры стороны пока не вступали.
Булойчик возглавляет «Шинник» с 11 апреля 2025 года. Ранее белорус был помощником главного тренера в «Витебске» и «Балтике».
«Акрон» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ за три тура до конца.
Гаранин возглавил «Пари НН»
«Пари НН» объявил о назначении Вадима Гаранина главным тренером на финальную часть сезона-2025/26.
Ранее 55-летний специалист на уровне РПЛ возглавлял «Сочи». Последним местом работы Гаранина был медийный клуб Lit Energy.
Следующую игру «Пари НН» проведет 3 мая на выезде против «Ахмата». После 27 туров РПЛ нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице с 22 очками, отставая от зоны стыков на два очка.
Что в Европе
Шевалье может покинуть «ПСЖ» летом
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть команду в летнее трансферное окно, об этом сообщает известный инсайдер и журналист Николо Скира в своих социальных сетях.
Действующий контракт Шевалье с клубом рассчитан до лета 2030 года.
Напомним, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе команды в 19-й раз подряд, париже победили в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов германскую «Баварию» (5:4).
«Реал» начал переговоры с Тони Кроосом
Мадридский «Реал» уже ведет переговоры с Тони Кроосом по возвращению завершившего карьеру полузащитника в новой роли с ключевыми обязанностями.
По данным The Athletic, в «Реале» хотят, чтобы Кроос вошел в спортивную структуру клуба. Это предполагает путь возвращения в клуб, похожий на тот, который в свое время проделал Зинедин Зидан.
Хотя точный характер возможной роли Крооса пока не ясен, источники утверждают, что в «Реале» видят в нем ценного специалиста для принятия решений по планированию состава, представления клуба и повседневной поддержки на тренировочной базе.
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала украинца Мудрика на 4 года, дело передано в CAS
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика на 4 года — до зимы 2028 года, а дело, связанное с положительной допинг-пробой футболиста, передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
Апелляция футболиста против решения Футбольной ассоциации Англии (FA) была направлена в CAS 26 февраля. В настоящее время стороны обмениваются письменными позициями, дата слушаний пока не определена.
Напомним, в декабре 2024 года «Челси» объявил о положительном допинг-тесте Мудрика. В июне 2025 года проба Б также дала положительный результат. Спустя несколько месяцев, в сентябре, появилась информация, что игрок мог употребить мельдоний во время сборов сборной Украины. Позднее ряд СМИ сообщил о расторжении контракта между лондонским клубом и хавбеком. В январе 2026 года появлялись сведения о возможном урегулировании дела и скором возвращении Мудрика к тренировкам.