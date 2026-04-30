Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
П1
2.30
X
3.20
П2
3.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.75
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
3.90
X
3.40
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.19
X
3.42
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«ПСЖ» избавится от конкурента Сафонова, в «Реал» вернется легенда клуба. Трансферные слухи дня

Собрали свежее.

Что в России

33-летний Булойчик может сменить Тедеева на посту главного тренера «Акрона»

Главный тренер «Шинника» Артем Булойчик может продолжить карьеру в «Акроне», сообщает «РБ Спорт». Тольяттинский клуб рассмотрит кандидатуру 33-летнего специалиста, если решит расстаться с Зауром Тедеевым. В переговоры стороны пока не вступали.

Булойчик возглавляет «Шинник» с 11 апреля 2025 года. Ранее белорус был помощником главного тренера в «Витебске» и «Балтике».

«Акрон» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ за три тура до конца.

Гаранин возглавил «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Вадима Гаранина главным тренером на финальную часть сезона-2025/26.

Ранее 55-летний специалист на уровне РПЛ возглавлял «Сочи». Последним местом работы Гаранина был медийный клуб Lit Energy.

Следующую игру «Пари НН» проведет 3 мая на выезде против «Ахмата». После 27 туров РПЛ нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице с 22 очками, отставая от зоны стыков на два очка.

Что в Европе

Шевалье может покинуть «ПСЖ» летом

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть команду в летнее трансферное окно, об этом сообщает известный инсайдер и журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Действующий контракт Шевалье с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Напомним, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе команды в 19-й раз подряд, париже победили в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов германскую «Баварию» (5:4).

«Реал» начал переговоры с Тони Кроосом

Мадридский «Реал» уже ведет переговоры с Тони Кроосом по возвращению завершившего карьеру полузащитника в новой роли с ключевыми обязанностями.

По данным The Athletic, в «Реале» хотят, чтобы Кроос вошел в спортивную структуру клуба. Это предполагает путь возвращения в клуб, похожий на тот, который в свое время проделал Зинедин Зидан.

Хотя точный характер возможной роли Крооса пока не ясен, источники утверждают, что в «Реале» видят в нем ценного специалиста для принятия решений по планированию состава, представления клуба и повседневной поддержки на тренировочной базе.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала украинца Мудрика на 4 года, дело передано в CAS

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика на 4 года — до зимы 2028 года, а дело, связанное с положительной допинг-пробой футболиста, передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

Апелляция футболиста против решения Футбольной ассоциации Англии (FA) была направлена в CAS 26 февраля. В настоящее время стороны обмениваются письменными позициями, дата слушаний пока не определена.

Напомним, в декабре 2024 года «Челси» объявил о положительном допинг-тесте Мудрика. В июне 2025 года проба Б также дала положительный результат. Спустя несколько месяцев, в сентябре, появилась информация, что игрок мог употребить мельдоний во время сборов сборной Украины. Позднее ряд СМИ сообщил о расторжении контракта между лондонским клубом и хавбеком. В январе 2026 года появлялись сведения о возможном урегулировании дела и скором возвращении Мудрика к тренировкам.