Киоун об отмене пенальти на Эзе: «Не для этого ввели ВАР. Судье следовало принять решение, а ВАР вмешивается. Маккелли не выдержал давления перед Симеоне»

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев.
Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.
"Не думаю, что это была очевидная ошибка, и решение нужно было отменить. ВАР нужен был не для этого, не для этого его ввели. Судье следовало самому принять решение, а ВАР вмешивается.
Судье вообще не следовало показывать видеоповтор. Перед Диего Симеоне, думаю, судья не выдержал давления. Контакт был явным, и это было неуклюже со стороны Ганцко", — сказал Мартин Киоун.