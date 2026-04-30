Экс-форвард «Пармы» Мелли о «ПСЖ» — «Бавария»: «Увидим матчи со счетом 7:5 или 6:6 при исчезнувшей культуре защищаться, правилах и ВАР. Раньше забивать было сложно»

Экс-форвард ранее написал пост в социальной сети: «Такая игра вызывает отвращение. Футбол превратился в НБА. Болельщики видят голы, но ничего не понимают в игре».
"Попытаюсь прояснить ситуацию для тех, кто не понял мой пост.
Я просто хотел сказать, что при такой тенденции, когда культура умения защищаться практически исчезла, а правила и ВАР меняют ход игр, мы в итоге увидим матчи, которые заканчиваются со счетом 7:5 или 6:6, если не больше.
Я сравнил этот менталитет с НБА, где зрелищность часто достигается за счет [крупных] результатов, потому что в Америке существует подобная культура.
Раньше забивать голы было сложно. Когда я играл, наоборот, чтобы забить гол, нужно было попотеть, даже чемпионам приходилось невероятно много работать.
Сегодня существует идея, что каждая игровая ситуация может стать потенциальным голом… Это, безусловно, помогает телеканалам лучше продавать продукт и, следовательно, помогает компаниям продавать билеты по безумным ценам.
Это просто мое личное мнение", — считает Алессандро Мелли.