Кафанов о Сафонове: «Матвей сыграл без ошибок с “Баварией”, несмотря на четыре гола. При счете 0:1 он не позволил удвоить результат при выходе один в один — важный момент»

— Матвей не опустил свою планку, которую держит на протяжении всего сезона. И в матче с «Баварией», несмотря на четыре пропущенных мяча, он сыграл без ошибок.
При счете 0:1 он не позволил сопернику удвоить результат при выходе один в один — это был важный момент в игре. После этого парижане забили два гола, перевернули ход событий в свою пользу и довели матч до победы.
— Матвей — один из лучших вратарей в ЛЧ?
— Выскажу точку зрения европейских коллег: специалистов и тренеров вратарей, которые говорят, что основной вратарь команды-победительницы Межконтинентального кубка автоматически становится одним из лучших голкиперов в мире.
Я тоже разделяю эту точку зрения, — сказал Виталий Кафанов.