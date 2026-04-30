Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.20
П2
3.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.30
П2
2.72
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.40
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.42
П2
3.51
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Романцев о ВАР: «Механизм не повышает зрелищность и интерес к футболу, а тормозит его. Думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев порассуждал на тему технологий в футболе.

Источник: Спортс‘’

— Заметил, что в финале Кубка Испании была использована камера, размещенная на судье. Авторы такой неожиданной идеи рассчитывают, что это позволит болельщикам полнее ощутить происходящее на поле, а телезрителям — услышать, о чем говорят рефери, футболисты и тренеры. Как вам такое новшество?

— Я точно не вижу необходимости для появления такой новации. И прежде всего потому, что это не имеет никакого отношения к футболу. А потому вряд ли приживется, на что очень надеюсь.

Кстати, я еще и против съемок в раздевалке, где идет непростая и очень напряженная — не для посторонних глаз — работа.

Вот недавно в интернете появилось видео с Карпиным, который что-то горячо объясняет игрокам сборной России. И пошли-поехали всякие придуманные на ходу небылицы, которые тешат душу диванных знатоков. Признаюсь, здесь мне стало за Валеру обидно.

Хотя были моменты, когда я давал разрешение на появление в раздевалке журналистов. Но это случалось только в случае празднования наших чемпионских или кубковых побед.

А после выигрыша в Лиге чемпионов у «Реала» в «Лужниках» был очень рад, когда к нам с поздравлениями заглянули Сергей Вадимович Степашин и Юрий Михайлович Лужков. И не потому, что они большие начальники, а просто люди, влюбленные в футбол!

Что касается футбола для зрителя, то камера на судьях — не гарантия сближения с болельщиком, а скорее неуклюжее заигрывание. Главное здесь — только игра! Все остальное вторично.

Пример тому — ВАР, о котором я уже тысячу раз говорил как о механизме, который не повышает зрелищность и интерес к футболу, а, напротив, тормозит его. Возьмите скандалы с вмешательством ВАР в моментах назначения пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Краснодаром» или «Локомотива» с «Зенитом».

А ведь все думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее. Словом, хотели как лучше, — сказал Олег Романцев.