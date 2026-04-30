Романцев о ВАР: «Механизм не повышает зрелищность и интерес к футболу, а тормозит его. Думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее»

— Заметил, что в финале Кубка Испании была использована камера, размещенная на судье. Авторы такой неожиданной идеи рассчитывают, что это позволит болельщикам полнее ощутить происходящее на поле, а телезрителям — услышать, о чем говорят рефери, футболисты и тренеры. Как вам такое новшество?
— Я точно не вижу необходимости для появления такой новации. И прежде всего потому, что это не имеет никакого отношения к футболу. А потому вряд ли приживется, на что очень надеюсь.
Кстати, я еще и против съемок в раздевалке, где идет непростая и очень напряженная — не для посторонних глаз — работа.
Вот недавно в интернете появилось видео с Карпиным, который что-то горячо объясняет игрокам сборной России. И пошли-поехали всякие придуманные на ходу небылицы, которые тешат душу диванных знатоков. Признаюсь, здесь мне стало за Валеру обидно.
Хотя были моменты, когда я давал разрешение на появление в раздевалке журналистов. Но это случалось только в случае празднования наших чемпионских или кубковых побед.
А после выигрыша в Лиге чемпионов у «Реала» в «Лужниках» был очень рад, когда к нам с поздравлениями заглянули Сергей Вадимович Степашин и Юрий Михайлович Лужков. И не потому, что они большие начальники, а просто люди, влюбленные в футбол!
Что касается футбола для зрителя, то камера на судьях — не гарантия сближения с болельщиком, а скорее неуклюжее заигрывание. Главное здесь — только игра! Все остальное вторично.
Пример тому — ВАР, о котором я уже тысячу раз говорил как о механизме, который не повышает зрелищность и интерес к футболу, а, напротив, тормозит его. Возьмите скандалы с вмешательством ВАР в моментах назначения пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Краснодаром» или «Локомотива» с «Зенитом».
А ведь все думали, что эта технология сделает футбол чище и зрелищнее. Словом, хотели как лучше, — сказал Олег Романцев.