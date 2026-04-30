Экс-хавбек «МЮ» Андерсон о Роналду: «Одну неделю я должен был платить в супермаркете, потому что жил в его доме бесплатно. Он каждый день возил меня на базу, я не оплачивал бензин»

Бразилец рассказал в подкасте Рио Фердинанда, что португальский форвард помогал ему осваиваться в манчестерском клубе, куда он перешел из «Порту» в 2007 году.
— В супермаркете всегда нужно было помогать. Я говорил себе: «Давай, ты должен помогать парню».
— Ты действительно должен был ходил в супермаркет за Роналду?
— Да, я должен!
— То есть ты, Нани…
— Одну неделю я должен платить за покупки в супермаркете… Потому что жил в его доме бесплатно. Ну ладно, он каждый день возил меня на тренировочную базу.
— Ты всегда давал деньги на бензин или нет?
— Нет, ничего! — сказал Андерсон, смеясь.