Криштиану Роналду: «Моя карьера подходит к концу, я все еще наслаждаюсь каждым матчем. Играю не только для нынешнего поколения, но и для тех, кто придет следом»

"Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Моя карьера была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я по-прежнему получаю удовольствие, все еще забиваю голы. Но важнее всего победа. Мы очень хотим выиграть чемпионат.
Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры. Это факт«, — сказал Роналду в интервью CanalGOATBR после победы над “Аль-Ахли” (2:0).