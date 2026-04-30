На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Память умерших футбольных деятелей, в том числе олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна, почтили минутой молчания на 76-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Конгресс проходит в Ванкувере.
Также почтили память бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Во время минуты молчания был представлен список футбольных деятелей, которые скончались с момента проведения прошлого конгресса ФИФА — 15 мая 2025 года.
Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян — лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Был олимпийским чемпионом 1956 года.