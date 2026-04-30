На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна

Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян — лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.