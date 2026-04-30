Лескотт об игре молодежек Англии и Португалии в 2003-м: «Все знали Куарежму, а про Роналду думали: “Кто это?” В том матче из-за Криштиану заменили обоих наших крайних защитников»

Джолеон Лескотт вспомнил, как сборная Англии U20 играла со сверстниками из Португалии в 2003 году.

Источник: Спортс‘’

"Мы играли с Португалией, и все, кто ехал, знали Рикарду Куарежму.

В те времена, элитные футболисты получали элитные бутсы от спонсоров. Мы приехали и увидели, что у Куарежмы были ярко-оранжевые Nike Vapors. Только топ-футболисты получали их. Для этого нужен был безумно крутой спонсор.

Но в таких же бутсах был и еще один вингер. Мы все думали: «Кто этот парень?» Это был Криштиану. Мы не знали.

Мы его не знали, но в том матче из-за него заменили обоих наших крайних защитников. Их поменяли местами, а потом заменили!" — вспомнил экс-защитник сборной Англии в подкасте In The Mixer.